Soykırım davasına bir müdahil ülke daha! Şili Lahey'de İsrail'e karşı başvuru

02 Haziran 2024 06:20 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 06:48

İşgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te bu yana eşi benzeri görülmemiş katliam zincirleriyle Filistin halkına karşı soykırım harekatı sürdüren İsrail'e karşı sürdürülen hukuksal süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı. Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davada müdahil ülkelerden biri oldu.

İSRAİL SOYKIRIM İLE SUÇLANIYOR

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemeye yapılan başvuruya ilişkin açıklamasında, hükümetinin İsrail'e soykırım suçlamasının yöneltildiği davada Güney Afrika'ya eşlik edeceğini duyurdu.

Başkan Boric, "Şili'nin, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Bastırılması Sözleşmesi çerçevesinde Güney Afrika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı önünde, İsrail'e karşı sunduğu talebi desteklemesine ve katılmasına karar verdim. Şili'nin, 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Bastırılması Sözleşmesi' bağlamında Güney Afrika'nın sunduğu talebi desteklemesine ve katılmasına karar verdim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İSRAİL "DURDURMA" KARARINA KULAK TIKADI

Güney Afrika'nın aralık ayı sonlarında başvurduğu BM yüksek mahkemesi, Ocak ayında İsrail hükümetine, herhangi bir soykırım eylemini önlenmesi ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmesine izin verilmesi için elinden gelen her şeyi yapması yönünde talepte bulunmuştu.

BM'den bu karar çıkmayınca UAD'ye giden Pretorya hükümeti, 24 Mayıs'ta İsrail'in Refah'taki askeri saldırısını "derhal" durdurması kararı çıkartmıştı. Ancak bu karara kulak asmayan İsrail korkunç katliamlarına dozu daha da artırarak devam etti.

NİHAİ KARAR HENUZ ÇIKMADI

Uluslararası mahkeme, İsrail'in Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi'ni (1948) ihlal ettiği suçlamasıyla açılan davanın esası hakkında ise henüz karar vermedi.

Ülkesi 2011'den bu yana Filistin devletini tanıyan Başkan Boric defalarca, Gazze Şeridi'ndeki savaşın "hiçbir gerekçesi" olmadığını, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.