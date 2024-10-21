Soykırım komutanı Ehsan Daqsa Gazze'de öldürüldü! İsrail ordusu duyurdu

21 Ekim 2024 07:52 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:04

İsrail ordusu, Gazze'deki soykırımın en önemli sorumlularından biri olan 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa'nın bölgenin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

Bir yılı aşkın süredir taş üstünde taş bırakmadığı Gazze​'de büyük bir soykırım​ harekatı sürdüren İsrail, katliam zincirinin en önemli sorumlularından birini kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada (IDF) 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa'nın Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğü bildirildi.

TANKLAR VURULDU

Açıklamada, 41 yaşındaki Daqsa'nın içinde bulunduğu tank ile bir başka tankın Cibaliye'deki operasyonlar sırasında patlayıcılarla hedef alındığı ifade edildi. Daqsa'nın öldüğü sırada tankın dışında olduğu kaydedilirken olayda 2 subayın da yaralandığı belirtildi.

GALLANT VE HERZOG'DAN TAZİYE

Açıklamanın ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Daqsa için “cesur bir komutan, cesur bir subay ve tüm enerjisini ülkenin güvenliği için kullanan adam" ifadelerini kullandı.

Daqsa ile Hamas​'ın Refah Tugayı’nı dağıtma görevi sırasında askerlerine liderlik ederken tanıştığını ifade eden Gallant, “Bu görevde de azim gösterdi. Tüm görevlerde böyle davrandı, ancak maalesef savaşta hayatını kaybetti" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Daqsa'nın ölümünün “İsrail ve tüm İsrail toplumu için bir kayıp olduğu” yorumunda bulundu.

EL KASSAM TUGAYLARI SALDIRIYI DUYURUMUŞTU

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İsrail’e ait bir Merkava tankının Yassin 105 füzesiyle, bir Namer zırhlı personel taşıyıcının ise Tandem füzesiyle vurulduğu duyurmuştu. Söz konusu saldırıların araçlardaki personelde “kayıplara neden olduğu" bilgisi de paylaşılmıştı.