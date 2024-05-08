Soykırımın yeni adresi Refah! İsrail jetler ve topçu atışlarıyla ölüm saçıyor... Belediye binası vuruldu

08 May 2024 08:34 - Güncelleme : 08 May 2024 08:35

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı'nın yoğun desteğiyle Filistin topraklarında, dünyanın gözü önünde, pervasızca soykırıma girişen İsrail, dur durak bilmiyor. Taş üstünde taş bırakmadığı Gazze'nin ardından bu kez de Refah'a yönelen işgal ordusu, şehri yoğun bombardıman altına aldı.

Havadan jetlerle karadan ise topçu atışlarıyla sivilleri hedef alan İsrail ordusu aralarında çocukların da oldğu onlarca insanı daha öldürdü.

EV EV KATLİAMA DEVAM

Anadolu Ajansı'nın bölgedeki görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sürdürdü.

Refah'taki belediye binası aralıksız şekilde topçu atışlarıyla hedef alınırken saldırı nedeniyle binada yangın çıktı. Bina ve çevresindeki yapılarda da ciddi hasar meydana geldi.

İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

Savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusunda da Abdulal ailesinin evini vurdu. Refah'ın orta kesimindeki başka bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları da, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığını saldırıda bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

EL-KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampının güneyinde yer alan, Filistinli Reyyan ailesinin evi de İsrail güçleri tarafından hedef alındı.

Deyr Belah kentinin doğusunda düzenlenen saldırıda da iki Filistinli yaralandı.

Diğer yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını duyurdu. Ayrıca Refah'ın doğusundaki İsrail güçlerinin ise kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

GERÇEK ÖLÜ SAYISI RESMİ RAKAMLARIN ÇOK ÜSTÜNDE

Resmi rakamlara göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında da halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.