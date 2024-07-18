Soykırımın yeni silahı su! İsrail, Gazze'yi kurutarak öldürüyor!

18 Temmuz 2024 11:25 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:25

Oxfam Intermón adlı STK'nın yayımladığı rapora göre İsrail, Gazze Şeridi'nde suyu bir "savaş silahı" olarak "sistemik olarak kullanıyor". Çalışma, Filistinlilerin içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen için günlük olarak erişilebilen suyun miktarı 4,74 litre olarak ölçülüyor. Bu miktar tuvalet rezervuarından bile daha az!

GAZZE'NİN SUYU YÜZDE 94 AZALDI

Sivil toplum kuruluşu Oxfam Intermón, İsrail'in suyu savaş silahı olarak kullanmasını kınadı ve İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ne yönelik su tedarikini yüzde 94 oranında azalttığını belirtti.

Kuruluşun raporuna göre İsrail'in su kaynaklarını kesme, tesisleri sistematik olarak yok etme ve kasıtlı olarak yardımları engelleme taktikleriyle Gazze'ye ulaşan su miktarını yüzde 94 oranında azalttı. Böylece Gazze'de kişi başına günlük 4,74 litreye kadar düştü.

Acil durumlarda tavsiye edilen asgari miktarın üçte biri ve tuvalet rezervuarından akan su miktarından daha az. Böylece İsrail saldırılarının, saldırının başlangıcından bu yana her üç günde bir Gazze'nin su ve sanitasyon altyapısına ait beş tesise zarar verdiği veya yok ettiği, bu yıkım ve yedek parça ve yakıt girişine getirilen kısıtlamaların ise su üretiminde azalmaya neden olduğu belirtiliyor.

KANALİZASYON SİSTEMİ VE SU ARITMA TESİSLERİ YOK EDİLDİ

Oxfam Intermón, İsrail'in ulusal su şirketi Mekorot'un Gazze'ye tedarikini yüzde 78 oranında azalttığını, kanalizasyon pompalarının ve atık su arıtma tesislerinin tamamının yanı sıra Gazze'nin ana su kalitesi analiz laboratuvarlarının yüzde 70'ini yok ettiğini vurguladı.

Buna Gazze Şehri'nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 88'inin ve tuzdan arındırma tesislerinin yüzde 100'ünün tahrip edilmesi veya hasar görmesi de eklenince, bölge, su üretim kapasitesinin neredeyse tamamını kaybetti. Bu durum da hastalıkların yayılmasını da etkiledi.

"AÇYLIKTAN SONRA YENİ SAVAŞ SİLAHI SUSUZLUK"

Oxfam Intermón Su ve Sanitasyon uzmanı Lama Abdul Samad, Ocak ayında Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e olası bir salgın riski nedeniyle insani erişimi acilen iyileştirme çağrısında bulunmasına rağmen bu durumun çok sayıda ölüme neden olduğunu belirtti.

Samad, "İsrail'in toplu cezalandırma uyguladığını ve açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını zaten gördük. Şimdi aynısını suyla yaptığını görüyoruz ve ölümcül sonuçlar şimdiden ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.