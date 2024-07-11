Splinter Usta New York metrosunda ortaya çıktı! Şoke eden görüntüler

11 Temmuz 2024 16:46 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:00

ABD'nin New York şehrindeki bir metro istasyonunda yerde yatan dev bir farenin kimliği belirsiz korkunç bir canavar tarafından hızla kapılması yolcuları dehşete düşürdü.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan tüyler ürpertici klipte, iri bir farenin New York metro sistemindeki bir kapının yanında yan yatmış seğirirken görülüyor.

Canavar iyi görünmüyor, ancak kimse bu tedirgin edici sahneyi algılayamadan kapının altından çekilerek gözden kayboluyor.

Saniyeler sonra, daha da büyük bir hayvan aynı boşluktan kafasını çıkararak dışarı bakıyor ve izleyicileri az önce meydana gelen korkunç şeyin ne olduğunu merak etmeye itiyor.

ÇILGIN SPEKÜLASYONLARA YOL AÇTI

Ürkütücü görüntü 327 binden fazla görüntülenerek internet kullanıcıları arasında çılgın spekülasyonlara yol açtı. İşte bazı kullanıcıların yorumları şöyle:

"Bu Splinter Usta olmalı."

"Bir kedi kadar büyük görünüyor! "

"Bir Xenomorph az önce o fareyi kapıp götürdü mü? "

"Ben de ilkinin büyük olduğunu sanıyordum."

NEW YORKLULAR ÇÖP KONTEYNERLARIYLA TANIŞIYOR

Bu arada, yer üstünde, New Yorklular, şehrin yaygın fare nüfusuyla mücadeledeki en son taktiği olarak tekerlekli çöp kutularıyla tanışıyor.

Belediye Başkanı Eric Adams 8 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ev sahiplerinin çöpleri kaldırımlara yığmasını engelleyen yeni bir kuralı uygulamaya koydu.

Adams, çöplerin konteynırlarda depolanması fikrinin yeni olmadığını, ancak onlarca yıldır çöp dolu çöp torbalarını sokaklara atmaya alışmış olan kent sakinleri için önemli bir değişimi temsil ettiğini kabul etti.