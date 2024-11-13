Spor salonunda bir anda ortadan kayboldu! Günler sonra cesedi pişmiş halde bulundu

13 Kasım 2024 14:27 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:32

ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Derek Sink spor salonuna geldikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 3 günün ardından spor salonundaki pis kokuyu takip eden başka bir müşteri Sink'in cansız bedenini solaryum yatağının içinde pişmiş halde buldu.

ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Indianapolis şehrinde bir spor salonu üyeleri, antrenmanlarına başlamadan önce kötü bir koku aldıklarını bildirdiler.

ABD basınının haberine göre, 39 yaşındaki Derek Sink, taktığı ayak bileği monitörü sayesinde polisler tarafından spor salonuna kadar takip edildi. Polise göre, bronzlaşma yatağının yanında bir iğne bulunduğu bildirildi.

Polisler, Pazar günü ailesi tarafından kayıp olarak bildirilmeden önce Cuma günü solaryuma girdiğini söyledi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, spor salonu Pazartesi sabahı açıldıktan saatler sonra başka bir müşteri tarafından Sink'in cesedi uzun süre ultraviyole ışına maruz kalması sonucu pişmiş halde solaryumun içinde bulundu.

"BURADA ÇOK KÖTÜ KOKAN BİR ŞEY VAR"

Spor salonunun devamlı müşterisi olan Elizabeth Len spor salonuna girdiğinde tuhaf bir koku aldığını söyledi. Televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Len, "Deli gibi görünmemeye çalışarak kokluyordum ama 'Burada çok kötü kokan bir şey var' diye düşündüm" ifadelerine yer verdi.

Bronzlaşma odasına doğru gitti ve kokunun daha da güçlendiğini söyledi. Spor salonunun sahipleri talihsiz olay sonrası bronzlaşma tesislerini kapattı.

Spor salonunun bir sözcüsü yaptığı açıklamada Sink'in ölümünden üzüntü duyduklarını söylerek, "Planet Fitness olarak, üyelerimizin güvenliği ve refahı en önemli önceliğimiz olduğu için sağlam operasyonel marka protokollerine sahibiz. Bu marka protokollerine uyduklarından emin olmak için yerel franchise alanımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sink'in ailesi spor salonunu daha sıkı temizlik politikaları uygulamaya çağırdı. Sink'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor, ancak polis cinayetten şüphelenmiyor.