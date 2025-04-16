Spor salonunda nitrojen gazı faciası! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan bir spor salonunda facia meydana geldi. Yaşanan olayda nitrojen sızıntısı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Fransa'nın başkenti Paris’te yer alan bir spor salonunun kriyoterapi odasında facia meydana geldi. Yaşanan olayda nitrojen sızıntısı nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Paris’in doğu kısmında bulunan On Air isimli spor salonunda meydana gelen olayda, spor salonunda çalıştığı belirtilen 29 yaşındaki kadının gün içinde tamir edilmiş olan soğuk odadan azot sızması nedeniyle fenalaşarak kendinden geçtiği ifade edildi.
New York Post'un haberine göre, olay esnasında 34 yaşında olduğu belirtilen kadın bir müşteri ise tedavi sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Acil ekiplerin spor salonuna ulaşmasıyla birlikte salondan 150 kişi tahliye edilirken, kadınları kurtarmaya çalışan 3 kişinin de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.