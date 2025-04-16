Spor salonunda nitrojen gazı faciası! Ölü ve yaralılar var

Kriyoterapi nedir?

Kriyoterapi, vücudu aşırı soğukla tedavi etmeye yönelik çeşitli yöntemleri kapsayan geniş bir terim. Bu yöntem, özellikle elit sporcular arasında kas yaralanmalarını, ağrıyı ve iltihabı hafifletmek, kan dolaşımını artırmak amacıyla oldukça popüler. Vücut birkaç dakika boyunca eksi derecelerdeki havaya maruz kaldığında, kan akışı sınırlandırılıyor ve adrenalin ile endorfin gibi hormonlar salgılanıyor. Kalp daha hızlı atıyor, oksijen taşıma kapasitesi artıyor ve böylece doku onarımı hızlanıyor, kas ağrısı ve şişlik azalıyor. Günümüzde, sıvı nitrojen veya azot oksit kullanılarak vücut -110 santigrat derece ile -140 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklara maruz bırakılıyor. Bu işlem, banyolar ya da özel kabinlerde gerçekleştiriliyor.