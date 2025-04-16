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 | Berkay Alptekin

Spor salonunda nitrojen gazı faciası! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan bir spor salonunda facia meydana geldi. Yaşanan olayda nitrojen sızıntısı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Spor salonunda nitrojen gazı faciası! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 16:26

Fransa'nın başkenti Paris’te yer alan bir spor salonunun kriyoterapi odasında facia meydana geldi. Yaşanan olayda nitrojen sızıntısı nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Paris’in doğu kısmında bulunan On Air isimli spor salonunda meydana gelen olayda, spor salonunda çalıştığı belirtilen 29 yaşındaki kadının gün içinde tamir edilmiş olan soğuk odadan azot sızması nedeniyle fenalaşarak kendinden geçtiği ifade edildi.

1'İ MÜŞTERİ, 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

New York Post'un haberine göre, olay esnasında 34 yaşında olduğu belirtilen kadın bir müşteri ise tedavi sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Acil ekiplerin spor salonuna ulaşmasıyla birlikte salondan 150 kişi tahliye edilirken, kadınları kurtarmaya çalışan 3 kişinin de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kriyoterapi nedir?
Kriyoterapi, vücudu aşırı soğukla tedavi etmeye yönelik çeşitli yöntemleri kapsayan geniş bir terim. Bu yöntem, özellikle elit sporcular arasında kas yaralanmalarını, ağrıyı ve iltihabı hafifletmek, kan dolaşımını artırmak amacıyla oldukça popüler. Vücut birkaç dakika boyunca eksi derecelerdeki havaya maruz kaldığında, kan akışı sınırlandırılıyor ve adrenalin ile endorfin gibi hormonlar salgılanıyor. Kalp daha hızlı atıyor, oksijen taşıma kapasitesi artıyor ve böylece doku onarımı hızlanıyor, kas ağrısı ve şişlik azalıyor. Günümüzde, sıvı nitrojen veya azot oksit kullanılarak vücut -110 santigrat derece ile -140 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklara maruz bırakılıyor. Bu işlem, banyolar ya da özel kabinlerde gerçekleştiriliyor.
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