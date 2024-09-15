Spor salonunda yaptığı hata felç bıraktı: Sırtımın kırıldığını duydum

15 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:40

İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Henrietta Paxton, spor salonunda yaptığı bir hata sonucu felç kaldı. Hayatının en korkutucu anının halterle yaptığı o neredeyse 1 saniye süren hata olduğunu dile getiren Paxton için herkes seferber oldu.

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Henrietta Paxton, spor salonunda normal bir şekilde çalışırken yaptığı ağırlıklı squat hareketi hayatını kararttı. 40 yaşında bir anne olan Paxton, hareketi yaparken halter bir anda geriye kaymaya başladı. Halteri tutup yeniden ayarlayarak omuzlarının üstüne getirmeye çalışan Paxton, 120 kg'lık ağırlığın altında bir anda ezildi.

''SIRTIMIN KIRILDIĞINI DUYDUM''

Neler olduğunu anlamadığını, durdurmak için yapabileceği bir şey de olmadığını dile getiren Paxton, "Acı tarif edilemezdi, bunu hiçbir şeye benzetemiyorum. Sırtımın kırıldığını duydum ve hissettim.'' dedi.

''BİR DAHA YÜRÜYEMECEKSİN''

Paxton'a yardım için spor salonundaki diğer insanlar koştu. Paxton acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, omurilik yaralanması nedeniyle felç kaldığını ve bir daha yürüyemeyeceğini söylediler.

SPOR YAPANLARA UYARI

Fakat Paxton, her gün ayakta durmak için çabalıyor ve her gün spor salonuna giderek üst vücut çalışıyor. Spor salonunda çalışanları ise güvenlik barlarını kullanmalarını konusunda uyarıyor.