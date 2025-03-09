Starlink krizi büyüyor! Polonya Dışişleri Bakanı, Elon Musk'ı kızdırdı:

ABD ve Polonya arasında başlayan Starlink krizi büyüyor. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin açıklamalarını hedef alan Elon Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz" ifadelerini kullandı. Elon Musk, "Eğer Starlink'i kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker" açıklamasına tepki gösteren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye "Sessiz ol, küçük adam" dedi.

ABD ile Polonya arasında Starlink krizi patlak verdi. SpaceX’in sahibi Elon Musk, Ukrayna’daki Starlink hizmetini devre dışı bırakması durumunda cephe hattının tamamen çökeceğini söyledi.

YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLADI

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Musk’ın bu sözlerine sert tepki gösterdi. Sikorski, "Ukrayna’daki Starlink hizmeti, Polonya Dijitalleşme Bakanlığı tarafından yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık bir maliyetle finanse ediliyor. Eğer SpaceX güvenilir bir tedarikçi olmadığını kanıtlarsa, alternatif tedarikçilere yönelmek zorunda kalırız" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da tartışmaya katılarak Sikorski'yi yalan söylemekle suçladı.

Rubio, kimsenin Ukrayna'yı Starlink'ten mahrum bırakmak gibi bir niyet taşımadığını belirterek, "Teşekkür ederim, çünkü Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı çoktan kaybetmiş olurdu ve Ruslar şu an Polonya sınırına dayanmış olurdu" dedi.

"SESSİZ OL, KÜÇÜK ADAM"

Rubio'nun açıklamasının kesinlikle doğru olduğunu vurgulayan Elon Musk, Sikorski'yi hedef aldı. Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz" ifadelerini kullandı.