Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Venezuela’da yaşanan internet kesintilerinin ardından Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink, ülkedeki aktif kullanıcılar için 3 Şubat’a kadar ücretsiz internet erişimi sağlanacağını duyurdu.
Venezuela’da son günlerde artan siyasi ve askeri gerilim, ülkede ciddi internet ve elektrik kesintilerini de beraberinde getirdi. Bu tabloya karşı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink, dikkat çeken bir adım attı. Uydu internet hizmeti, Venezuela’daki kullanıcılarına 3 Şubat’a kadar ücretsiz erişim sunacağını açıkladı.
Hizmeti sağlayan SpaceX, kararın ülkede yaşanan kesintilerin ardından alındığını belirtti. ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan hava ve kara operasyonlarının ardından özellikle başkent Caracas’ta iletişim altyapısının büyük ölçüde etkilendiği bildiriliyordu.
Starlink, “Venezuela Halkına Destek” başlığıyla yaptığı açıklamada önceliğin, mevcut ve yeni kullanıcıların bağlantıya erişimini mümkün kılmak olduğunu ifade etti. Alçak Dünya yörüngesindeki uydular üzerinden hizmet veren sistem, kullanıcıların özel bir terminal ve donanıma sahip olmasını gerektiriyor. Venezuela, şirketin resmi erişim haritasında hâlâ “yakında” ibaresiyle yer alsa da, roaming planı üzerinden hizmetin kullanılabildiği belirtiliyor.
Bu kapsamda, ülkedeki aktif Starlink hesaplarına 3 Şubat’a kadar geçerli olacak şekilde hizmet kredileri tanımlandı. Daha önce hesabını duraklatan ya da iptal eden kullanıcılar da gerekli donanıma sahip olmaları hâlinde ek bir ücret ödemeden yeniden bağlantı kurabilecek.
Öte yandan Starlink terminali bulunmayan kullanıcılar için şu aşamada bir çözüm yok. Şirketin destek sayfasında, “Gelişen koşulları ve düzenleyici gereklilikleri yakından izliyoruz” ifadesine yer verildi. Yerel satın alma seçenekleri konusunda net bir takvim paylaşılmazken, olası güncellemelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağı vurgulandı.