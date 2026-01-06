Menü Kapat
Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

Ocak 06, 2026 10:07
1
Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

Venezuela’da yaşanan internet kesintilerinin ardından Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink, ülkedeki aktif kullanıcılar için 3 Şubat’a kadar ücretsiz internet erişimi sağlanacağını duyurdu.

Venezuela’da son günlerde artan siyasi ve askeri gerilim, ülkede ciddi internet ve elektrik kesintilerini de beraberinde getirdi. Bu tabloya karşı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink, dikkat çeken bir adım attı. Uydu internet hizmeti, Venezuela’daki kullanıcılarına 3 Şubat’a kadar ücretsiz erişim sunacağını açıkladı.

2
Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

Hizmeti sağlayan SpaceX, kararın ülkede yaşanan kesintilerin ardından alındığını belirtti. ABD’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan hava ve kara operasyonlarının ardından özellikle başkent Caracas’ta iletişim altyapısının büyük ölçüde etkilendiği bildiriliyordu.

3
Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

Starlink, “Venezuela Halkına Destek” başlığıyla yaptığı açıklamada önceliğin, mevcut ve yeni kullanıcıların bağlantıya erişimini mümkün kılmak olduğunu ifade etti. Alçak Dünya yörüngesindeki uydular üzerinden hizmet veren sistem, kullanıcıların özel bir terminal ve donanıma sahip olmasını gerektiriyor. Venezuela, şirketin resmi erişim haritasında hâlâ “yakında” ibaresiyle yer alsa da, roaming planı üzerinden hizmetin kullanılabildiği belirtiliyor.

4
Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

Bu kapsamda, ülkedeki aktif Starlink hesaplarına 3 Şubat’a kadar geçerli olacak şekilde hizmet kredileri tanımlandı. Daha önce hesabını duraklatan ya da iptal eden kullanıcılar da gerekli donanıma sahip olmaları hâlinde ek bir ücret ödemeden yeniden bağlantı kurabilecek.

5
Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

DONANIMI OLMAYANLAR İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Starlink terminali bulunmayan kullanıcılar için şu aşamada bir çözüm yok. Şirketin destek sayfasında, “Gelişen koşulları ve düzenleyici gereklilikleri yakından izliyoruz” ifadesine yer verildi. Yerel satın alma seçenekleri konusunda net bir takvim paylaşılmazken, olası güncellemelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağı vurgulandı.

