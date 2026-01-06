Starlink’ten Venezuela’ya ücretsiz internet hamlesi

Venezuela’da yaşanan internet kesintilerinin ardından Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink, ülkedeki aktif kullanıcılar için 3 Şubat’a kadar ücretsiz internet erişimi sağlanacağını duyurdu.

Venezuela’da son günlerde artan siyasi ve askeri gerilim, ülkede ciddi internet ve elektrik kesintilerini de beraberinde getirdi. Bu tabloya karşı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink, dikkat çeken bir adım attı. Uydu internet hizmeti, Venezuela’daki kullanıcılarına 3 Şubat’a kadar ücretsiz erişim sunacağını açıkladı.