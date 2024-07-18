Stegosaurus fosili rekor kırdı: Tam 44,6 milyon dolara satıldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Reuters
18 Temmuz 2024 06:55 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 07:28
3,35 metre genişliğinde ve 6,1 metre uzunluğunda olan devasa bir Stegosaurus dinozor fosili, New York'taki Sotheby's müzayede evinde 44,6 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.
Sotheby's, ünlü Paleontolog Jason Cooper ile yakından çalışarak fosilin keşfi, kazısı, restorasyonu, hazırlanması ve montajı dahil tüm süreci belgeledi.
Stegosauruslar, yaklaşık 150 milyon yıl önce Jura döneminde yaşamış olup, boyunlarından kuyruklarına kadar uzanan ayırt edici zırhları ile biliniyorlar.
Yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmış olan Apex isimli fosil, çatışma veya avlanma ile ilgili herhangi bir yara izi göstermiyor. Bu da barışçıl bir yaşam sürdüğüne işaret ediyor.
Artrit (Eklem iltihabı) belirtileri, ileri yaşlara kadar yaşadığını işaret ediyor ve bu da onu kendi türünün eşsiz bir örneği yapıyor.
Apex, şimdiye kadar bulunan en büyük ve en eksiksiz Stegosaurus.
Kaynak: Reuters