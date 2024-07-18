Stegosaurus fosili rekor kırdı: Tam 44,6 milyon dolara satıldı

18 Temmuz 2024 06:55 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 07:28

O telefon satış rekorları kırdı! 3 saatte 100 bin adet sattı, raflar bomboş kaldı

O telefon satış rekorları kırdı! 3 saatte 100 bin adet sattı, raflar bomboş kaldı

Sotheby's, ünlü Paleontolog Jason Cooper ile yakından çalışarak fosilin keşfi, kazısı, restorasyonu, hazırlanması ve montajı dahil tüm süreci belgeledi.

Stegosauruslar, yaklaşık 150 milyon yıl önce Jura döneminde yaşamış olup, boyunlarından kuyruklarına kadar uzanan ayırt edici zırhları ile biliniyorlar.

Yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmış olan Apex isimli fosil, çatışma veya avlanma ile ilgili herhangi bir yara izi göstermiyor. Bu da barışçıl bir yaşam sürdüğüne işaret ediyor.

Artrit (Eklem iltihabı) belirtileri, ileri yaşlara kadar yaşadığını işaret ediyor ve bu da onu kendi türünün eşsiz bir örneği yapıyor.

Apex, şimdiye kadar bulunan en büyük ve en eksiksiz Stegosaurus.