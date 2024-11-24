Stilist torun 80'li yaşlarındaki babaanneyi moda ikonu haline getirdi! Artık o bir fenomen

24 Kasım 2024 12:05 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:23

Zambiya'nın küçük bir çiftlik köyünde yaşayan 80'li yaşlarındaki Margret Chola moda ikonu haline geldi. ABD'nin New York şehrinde yaşayan stilist torunu Diana Kaumba'nın kıyafetlerini dünyaya sergileyen Chola artık bir fenomen...

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Zambiya'nın başkenti Lusaka'nın yakınlarında bir köyde yaşayan, doğum belgesi olmadığı için 80'li yaşlarda olduğu düşünülen Margret Chola dünyanın tanıdığı bir moda ikonu olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. ABD'nin New York şehrinde yaşayan ve stilistlik yapan Diana Kaumba, babaannesini ziyarete geldiğinde onu bir fenomene dönüştürdü.

''BU KIYAFETLERLE KENDİMİ CANLI VE YENİ HİSSEDİYORUM''

Moda tutkunu torununun kıyafetlerini giyerek alışılmadık bir stil ikonuna dönüşen Magret Chola, göz alıcı kıyafetlerle sosyal medyada bir hayli ünlendi. BBC'ye röportaj veren Chola, "Daha önce hiç hissetmediğim bir şekilde, bu kıyafetlerle kendimi farklı, yeni ve canlı hissediyorum. Dünyayı fethedebileceğimi hissediyorum... Bu yaşta bu kadar büyük bir etki oluşturabileceğimi bilmiyordum." dedi.

Sosyal medya​ platformu Instagram'da da on binlerce takipçisi olan Chola, gösterişli kıyafetlerinin yanı sıra Zambiya'daki hayatına da göndermelerin bulunduğu fotoğrafları da paylaşıyor.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Stilist torun Kaumba, babasının ölümünün 2. yıldönümünde Zambiya'yı ziyaret etmesinin ardından geçtiğimiz yıl açtığı sosyal medya hesabıyla sadece kendisinin değil babaannesinin de adını duyurdu. Kaumba, ''Onu giydirip, doğal ortamda fotoğraflarını çekmenin hoş olacağını düşündüm, bu teklifi ona sunduğumda 'Ben öldüğümde beni özleyeceksin ve en azından bu şekilde beni hatırlayacaksın' diyerek kabul etti.'' dedi.

Kaumba, babaannesinin ilk fotoğrafını paylaştığında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"İlk fotoğrafı paylaştığımda çok gergindim. Telefonumu 10 dakika bıraktım ve o 10 dakikada 1.000 beğeni aldım. Aklım başımdan gitti. Yorumlar yağıyordu ve insanlar daha fazlasını istiyordu.''

Sayfa, Chola'nın kırmızı Adidas elbisesi, çok sayıda kolyesi ve bir tacıyla poz vermesinin ardından daha da popülerlik kazandı.

Üç çocuk annesi Chola, yeni kazandığı şöhretle birlikte hayata bakış açısının değiştiğini söyledi:

"Artık dünyanın dört bir yanındaki insanların beni görmeyi sevdiğini bilerek bir amaçla uyanabiliyorum.''