Stormy Daniel, 'sus payı' davasında Trump ile ilişkisini doğruladı

08 May 2024 06:35 - Güncelleme : 08 May 2024 06:36

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “sus payı” davasında ifade veren yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels, Trump ile ilişki yaşadığını itiraf ederek gizlilik anlaşması olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada davanın odağındaki isim olan Daniels yaklaşık 3 buçuk saat boyunca ifade verdi.

TRUMP İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Profesyonel yaşamına 17 yaşında kulüplerde dans ederek başladığını söyleyen 45 yaşındaki Daniels, ilk olarak ünlüler için düzenlenen bir golf turnuvasında Trump ile tanıştığını söyledi. Trump'ın kendisini akşam yemeğine davet ettiğini ve otel süitinde yemek yediklerini ifade eden Daniels daha sonra Trump ile yaşadığı ilişki hakkında detayları mahkemeye anlattı. Trump’ın eski avukatı Michael Cohen aracılığıyla bu ilişkiye dair hikaye için kendisine 130 bin dolar teklif ettiğini doğrulayan Daniels, yapılan anlaşmanın Trump'ın yararına olan bir gizlilik anlaşması olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN NEFRET ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Trump'ın avukatı Susan Necheles ise Daniels’ı müvekkili ile ilgili ilişki iddiaları üzerinden para kazanmakla suçladı. Necheles’in “On yıldan uzun bir süredir Başkan Trump ile ilişki yaşadığınızı iddia ederek para kazanıyorsunuz” demesi üzerine Daniels, "Başıma gelenlerle ilgili hikayemi anlatarak para kazanıyordum" ifadelerini kullandı. Necheles’in “Bu hikaye size çok para kazandırdı, değil mi?" sorusuna ise Daniels, "Aynı zamanda bana çok paraya mal oldu” yanıtını verdi. Davaya konu olan “sus payı” ödemesine yönelik iddiaların kamuoyuna yansımasıyla "hiç olmadığı kadar" gündemde yer aldığını vurgulayan Daniels, bunun ise özel hayatını olumsuz etkilediğini savundu. Daniels, Necheles’in “Trump'ın hapse girmesini mi istiyorsunuz?” sorusuna da, "Eğer suçlu bulunursa, evet” yanıtını verdi. Trump'tan “nefret ettiğini” söyleyen Daniels, Trump’ın yaptıklarının hesabını vermesini istediğini de sözlerine ekledi.

TRUMP: DAVANIN ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜK

Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada davaya yönelik eleştirilerini yineleyen Donald Trump ise, “Bu çok büyük bir gündü. Davalarının tamamen çöktüğünü gördük” şeklinde konuştu. İddianamede suç teşkil edecek hiçbir kanıtın yer almadığını savunan Trump, “Bu savcı için tam bir felaket" dedi. 4 yıl hapis cezası alabilir Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.