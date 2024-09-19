Su kenarında gezerken rastladı neye uğradığını şaşırdı: Gördüğüm en ürkütücü şey

19 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:43

Cam Wild, sıklıkla arkadaşlarıyla beraber çıktığı kamp macerasında bir ilk yaşadı. Avustralya'nın Pilbara bölgesinde ücra bir adaya giden ekip, 'korkunç' hayvanla karşılaştı. Wild, o anları 'ürkütücü' olarak tanımladı.

Avustralya​'da arkadaşlarıyla beraber Pilbara bölgesindeki ücra bir adada kamp yapan Cam Wild yaşadığı 'ürkünç' deneyimi sosyal medya platformu TikTok​'ta anlattı. Gece geç saatlerde su kenarında arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Wild, bir anda gördüğü karşısında dehşete düştü. Wild'ın ''Bu gördüğüm en ürkütücü görünümlü şey'' dediği hayvan siyah renkli bir çene balığıydı.

''BİZİ GERÇEKTEN KORKUTTU!''

Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki ücra bir adada olduklarına dair Yahoo News Australia'ya açıklamalarda bulunan Wild, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gelgitin düşük olduğu bir zamanda meşale ışığında adanın etrafındaki çamurlu düzlüklerde yürüyorduk ve büyük gelgit hareketinden dolayı yüksekte ve kuru kalmış kerevit, balık veya ahtapot arıyorduk. Daha önce hiç kara çene balığı görmemiştim, ilk başta bunun ölü bir morina balığı veya benzeri bir şey olduğunu düşündüm. Saat oldukça geç olduğu için bizi gerçekten çok korkuttu.''

'KORKUNÇ' ÇENE BALIĞINI MİLYONLAR İZLEDİ

Çene balığının artık gece kabuslarına gireceğini söyleyen Wild, TikTok'ta yaşadıklarını anlattığı videoyla milyonlarca izlenme elde etti.

''YUVALARINA DOKUNACAK KADAR APTAL DEĞİLSENİZ...''

Macquarie Üniversitesi'nden Profesör Culum Brown, çene balıklarının tropikal sularda ve çevresinde, kayalık ve mercan resiflerinde bulunduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Vücut planlarından, yuvalarda yaşamaya adapte olduklarını görebilirsiniz. Bu yüzden büyük başları ve sivrilen gövdeleri var; ayrıca öne bakan gözleri vardır. Yuvalarını kazmak için büyük ağızlarını kullanırlar ama aynı zamanda yumurtalarını da ağızlarında kuluçkaya yatırırlar...''

"Çok bölgeci" olduklarını söyleyen Prof. Brown, "Parmaklarınızı yuvalarına sokacak kadar aptal olmadığınız sürece insanlara gerçek bir risk oluşturduklarından şüpheliyim." dedi.