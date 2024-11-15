Suç mahalli kaçak altın madeni! Bini aşkın kişi yeryüzüne çıkmamak için direndi: Dumanla çıkarırız!

15 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:23

Güney Afrika'da kaçak madenciler, yüzeye çıkmamak için polise direndi. Terk edilmiş altın madeninde faaliyet gösteren 1173 kaçak madenci, dumanla dışarı çıkarılmakla tehdit edildi, su ve yemek tedarikleri de kesildi.

Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletinin Stillfontein bölgesindeki terk edilmiş kaçak altın madeninin işletildiği tespit edildi. Aç ve susuz kalan bini aşkın madenci, yeryüzüne çıkmamak için direndi, devreye polis girdi. Güney Afrika Polis Sözcüsü Tuğgeneral Athlenda Mathe, madencilerin yüzeye çıkıp teslim olmayı reddettiklerini, ikna için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

''O MADEN BİR SUÇ MAHALLİDİR''

Mathe, "Maden ve Enerji Bakanlığı ile görüştük. Bize madenin tehlikeli olduğunu söylediler. Hiçbir memur, asker veya hükümet yetkilisi o kuyuya inmeyecek." dedi.

Mathe, kaçak madencilere su ve gıda tedarikinin kesilmesine ilişkin "Kullanılan stratejinin arkasındayız. Suçun yer altında gelişmesine izin vermek için yiyecek ve ihtiyaç maddeleri sağlayarak suçu beslemeye devam edemeyiz. Orası bir suç mahallidir" ifadelerini kullandı.

Kaçak madencilerle pazarlık yapılmayacağını bildiren Mathe, bu kişilerin kaçak madencilik dışında suçlara karışmış tehlikeli kişiler olduğunu ifade etti.

'DUMANLA DIŞARI ÇIKARMA' TEHDİDİ

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, konuya ilişkin basın açıklamasında, madendekilere su ve gıda yardımı sağlanmayacağını belirterek, "Onları dumanla dışarı çıkaracağız. Dışarı çıkacaklar. Suçlulara yardım edilmemeli" dedi.

Ntshavheni, halkın suçlulara yardım götürmemesi gerektiğini kaydederek, "Onlar dışarı çıkacaklar. Biz de onları yakalayacağız" diye konuştu.

Mathe son olarak, madencilerin hepsinin polise teslim olduğunu bildirdi.

KAÇAK MADENCİLERİN İLK OLAYI DEĞİL

Altın ve elmas madeni zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde terkedilmiş madenler, çoğunlukla "Zama Zama" adı verilen kaçak madencilerin faaliyetlerine sahne oluyor.

Çoğunluğu yabancı uyruklu olan kaçak madencilerin, sıklıkla farklı suç olaylarına karıştıkları gözleniyor.