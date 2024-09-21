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Suçlunun robot polisle mücadelesi şaşırttı! Ne yapsa da elinden kurtulamadı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 03:59 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 03:59

ABD'de suçluyla robot polisin mücadelesi kamerayla kaydedildi. Tutuklama emri bulunan zanlı robottan kaçmak için üzerine çarşaf da atsa başarılı olamadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Texas​ eyaletinde 39 yaşındaki Felix Delarosa robot polis sayesinde yakalandı. Polislere ateş açan şahıs robota çarşaf atsa da elinden kurtulamadı. O anlar güvenlik ekipleri tarafından kaydedildi.

Suçlunun robot polisle mücadelesi şaşırttı! Ne yapsa da elinden kurtulamadı - 1. Resim

 ÇARŞAF ATTI ELİNDEN KURTULAMADI

Lubbock şehrinde polisler  39 yaşındaki Felix Delarosa'yı şartlı tahliye ihlali sebebiyle tutuklamak için bulunduğu yere gitti. Şahıs polislere ateş açarak çatıştı. Polis ekipleri de robot polis gönderdi. Kaçmak isteyen saldırgan çarşaf atsa da başarılı olamadı. Robot polis çarşafı üzerinden atıp saldırganı etkisiz hale getirdi.

Kaçmaya çalışan şahısa gaz sıkan robot polis müdahale etti. Ardındün üzerine çıkarak kaçışına engel oldu. Polisler gelerek tutukladı.

Delarosa, 2017 yılında kontrollü madde imal etmek ve teslim etmek suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Delarosa, eyalet cezaevi kayıtlarına göre, Nisan 2022'de cezaevinden şartlı tahliye edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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