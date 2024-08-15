Suçsuz yere 48 yıl hapis yatmıştı! Alacağı tazminat belli oldu

15 Ağustos 2024 07:49 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 07:53

ABD'de 48 yılını hapiste geçirdikten sonra masum olduğu anlaşılan Afro-Amerikalı Glynn Simmons'ın içeride boşa geçirdiği yılların bedeli belli oldu.

Geçen yıl beraat eden Glynn Simmons, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre tutuklu kalan mahkum oldu. 71 yaşındaki Simmons, ABD'nin Oklahoma eyaletinde (ortada) işlemediği bir cinayet nedeniyle neredeyse yarım yüzyılı parmaklıklar ardında geçirdiği için 7,15 milyon dolar tazminat alacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçen yıl beraat ettiğinde Glynn Simmons, Ulusal Aklama Kayıtları'na göre ABD tarihinde haksız yere en uzun süre tutuklu kalan mahkum oldu. 48 yıl 1 ay 18 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakıldıktan sonra Oklahoma'nın Edmond kentine ve tutuklanmasında rol oynayan polis müfettişine dava açtı.

Kamuya açık belgelere göre, Pazartesi günü Edmond Belediye Meclisi, davanın hukuki bir savaşa dönüşmesini önlemek için mahkeme dışı bir anlaşmayı onayladı.

"ZAMANI ASLA GERİ GETİRMEYECEK"

AFP'nin geçtiği habere göre, avukatları, salı günü yaptıkları açıklamada, anlaşmanın Simmons'ı "cinayetle" suçlamak için sahte deliller kullanan "şehir ve polise karşı" açılan davanın "kısmen" sona erdiğini açıkladı.

Hukuk ekibinin bir üyesi olan Elizabeth Wang, "Bay Simmons, işlemediği bir suçtan dolayı trajik derecede uzun bir süreyi hapiste geçirdi" ifadesini mkullandı. Oklahoma City ve müfettişle mücadele ederken, "Bu, zamanı asla geri getirmeyecek olsa da, Edmond şehri ile yapılan anlaşma, Simmons'un haklarını savunmaya devam ederken hayatında ilerlemesine olanak tanıyacak" diye ekledi.

Edmond belediyesi yetkilileri ise davaya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

GENÇ KIZIN İFADESİYLE HAPSE ATILMIŞTI

Glynn Simmons ve Don Roberts isimli başka bir şüpheli, 1975 yılında Edmond'daki bir soygun sırasında 30 yaşındaki bir şaraphane çalışanını öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı. Daha sonra cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

İki adamın mahkumiyeti, tek tanığın, mağazanın müşterisi olan, soygun sırasında başından kurşunla yaralanan ancak hayatta kalan genç bir kızın ifadesine dayanıyordu.

Genç, polis tarafından kendisine sunulan diğer şüpheliler arasında onları teşhis etti, ancak daha sonra yapılan bir soruşturma, kimliğin güvenilirliğini sorguladı.

GEÇEN ARALIKTA SUÇSUZ BULUNMUŞTU

Duruşma sırasında sanıklar, cinayetin işlendiği gün Oklahoma'da bile olmadıklarını savundu ama bu savunma sonuç getirmedi. Simmons'ın mahkumiyeti Temmuz 2023'te Amerikan yargısı tarafından bozuldu. Aralık ayında resmen suçsuz bulundu.

Ulusal beraat kayıtlarına göre, davada hüküm giyen diğer kişi Don Roberts ise 2008 yılında serbest bırakıldı.