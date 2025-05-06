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 | Selahattin Demirel

Sudan BAE ile diplomatik ilişkileri kesti

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "saldırgan ülke" ilan ederek bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Bu kapsamda Sudan, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlilerini BAE'den geri çekecek.

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Sudan BAE ile diplomatik ilişkileri kesti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 21:24

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, "2 yıldan fazla bir süredir tüm dünya, BAE'nin, yerel vekili terörist isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) aracılığıyla Sudan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine karşı işlediği saldırıları takip ediyor." dedi.

"BAE HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN TESİSLERİ HEDEF ALDI"

Yasin, "BAE, ulusu savunmak ve kaynaklarını korumakla görevli meşru kurum olan Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından mağlup edilen yerel vekilinin yenilgisinden emin olduğunda desteğini artırdı ve isyana (HDK) gelişmiş stratejik silahlar sağlamak için yeteneklerinin daha fazlasını konuşlandırdı." ifadesini kullandı.

BAE'nin, ülkede hayati önem taşıyan tesisleri, hizmet tesislerini hedef almaya devam ettiğini, son olarak petrol ve gaz depolarını, Port Sudan Limanı'nı ve havalimanını, enerji santrallerini ve otelleri hedef aldığını dile getiren Yasin, bunun, milyonlarca sivilin canını ve malını riske attığını, bölgesel ve uluslararası güvenliği, özellikle Kızıldeniz'in güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

BÜYÜKELÇİ İLE BAŞKONSOLOS GERİ ÇEKİLİYOR

Yasin, devam eden saldırının ardından Güvenlik ve Savunma Konseyinin, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' olarak ilan etmek, BAE ile diplomatik ilişkileri kesmek ve Sudan'ın Büyükelçiliği ile Başkonsolosluğu'nu geri çekmek." kararlarını aldığını bildirdi.

Yasin, devletlere kendilerini savunma hakkı tanıyan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinin metni ve ruhuna uygun olarak Sudan'ın, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, sivillerin korunmasını ve insani yardımın sürekli olarak ulaştırılmasını sağlamak için saldırganlığa her türlü yolla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

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