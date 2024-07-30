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Sudan bulaştı! Yüzde 97'lik ölüm oranı olan hastalıktan sosyal medya sayesinde kurtuldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
30 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:09
Sudan bulaştı! Yüzde 97&#039;lik ölüm oranı olan hastalıktan sosyal medya sayesinde kurtuldu

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki bir gölette yüzdükten sonra beyin yiyen amip yüzünden hastalandı. Sosyal medya sayesinde yüzde 97'lik ölüm oranı olan hastalıktan kurtuldu.

Hindistan'ın güneyinde yer alan Kerala eyaletinde yerel bir gölette yüzen 14 yaşındaki Afnan Jasim, beyin yiyen amip (naegleria fowler) yüzünden hastalandı. Afnan, gölette yüzdükten 5 sonra baş ağrısı, ateş, mide bulantısı, kusma, sert boyun, denge kaybı, nöbetler ve halüsinasyon görme gibi semptomlarla karşı karşıya kaldı. 

Sudan bulaştı! Yüzde 97'lik ölüm oranı olan hastalıktan sosyal medya sayesinde kurtuldu - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA BİLGİLENDİRME KAMPANYASI

Şiddetli baş ağrılarıyla beraber nöbet geçirmeye başlayan Afnan'ın babası MK Siddiqui, sosyal medyada okuduğu bir bilgilendirme kampanyası sayesinde oğlunun hastalığını fark etti. 

Siddiqui, sosyal medyada Kerala'da bir çocuğun Nipah virüsünden ölümü hakkında bilgi okurken ölümcül beyin yiyen amip hakkında bilgiye rastladığını belirterek, "Enfeksiyon nedeniyle nöbetlerin olabileceğini okudum. Afnan nöbet geçirmeye başlayınca hemen yerel hastaneye götürdüm." dedi.

Sudan bulaştı! Yüzde 97'lik ölüm oranı olan hastalıktan sosyal medya sayesinde kurtuldu - 2. Resim

BEYİN YİYEN AMİP BURUNDAN VÜCUDA GİRİYOR

Nörolog Dr. Adbul Rauf, amipin özellikle sıcak tatlı su göllerinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlar suya atlamamalı veya dalmamalı. Bu, amipin vücuda girmesinin kesin bir yoludur. Su kontamine olmuşsa, amip burun yoluyla vücuda girer. Yüzme havuzlarında bile, insanların ağızlarını su seviyesinin üzerinde tutmaları tavsiye ediliyor. Dolayısıyla, su kaynaklarının klorlanması çok önemli." 

Sudan bulaştı! Yüzde 97'lik ölüm oranı olan hastalıktan sosyal medya sayesinde kurtuldu - 3. Resim

Öte yandan yüzde 97'lik ölüm oranı taşıyan bu hastalıktan, 1971 ve 2023 yılları arasında sadece 8 kişi kurtulabildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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