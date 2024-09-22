Sudan Kolera'nın önünü alamıyor! Yüzlerce kişi öldü salgın hastalık her geçen gün artıyor

22 Eylül 2024 15:49 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:55

Kolera salgını Sudan'ı adeta esir aldı. Ülkedeki vaka sayısı 12 bini aştı. Hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 370'e ulaştı.

Timsah ve yılanlar insanların arasına karıştı! Mahkumlar firar etti, ülke felaketi yaşıyor

Timsah ve yılanlar insanların arasına karıştı! Mahkumlar firar etti, ülke felaketi yaşıyor

Sudan'da kolera salgını nedeniyle her gün ölü sayısı artıyor. Hastalığın önünü alamayan ülkede 12 bin 201 vaka tespit edildiği bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiği belirtildi.

KOLERA SALGIN İLAN EDİLDİ

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

BİR YANDA SAVAŞ BİR YANDA SALGIN HASTALIK

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.