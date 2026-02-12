Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sudan Nil Nehri’nde can pazarı: Tekne alabora oldu, 15 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde, yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15’ten fazla kişi yaşamını yitirdi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sudan Nil Nehri’nde can pazarı: Tekne alabora oldu, 15 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 01:09
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 01:09

Doktorlar Ağı, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin Şendi şehrine bağlı iki köy arasında sefer yapan bir teknenin Nil Nehri'nde olması sonucu ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

27 YOLCUYLA ALABORA OLDU

Ağdan yapılan yazılı açıklamada, aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu 27'den fazla kişinin olduğu teknenin, Şendi'ye bağlı Taybe el-Havvad ile Dim el-Garay köyleri arasında akşam saatlerinde sefer yaparken alabora olduğu ifade edildi.

Sudan Nil Nehri’nde can pazarı: Tekne alabora oldu, 15 kişi hayatını kaybetti

ACI BİLANÇO: 15 ÖLÜ

Açıklamada, teknenin alabora olmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, şu ana kadar 15'ten fazla cesede ulaşıldığı, 6 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Bölge halkı ile Sivil Savunma ekiplerinin, kayıp kişilere ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kazanın ilk saatlerinde yerel makamlar ile kurtarma ekiplerinin sahada bulunmamasının, trajedinin boyutunu daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Irak Başbakanı Sudani milletvekilliğinden çekildi
İHH, 2025 yılında Sudan’da 1 milyon 726 binden fazla kişiye ulaştı
ETİKETLER
#tekne kazası
#ölümler
#sudan
#alabora
#Nil Nehri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.