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 | Berkay Alptekin

Sudan ordusundan yıllar sonra bir ilk! Merkez Bankası'nın kontrolünü ele geçirdi

Sudan ordusu, ülkenin başkenti Hartum'da devam eden sıcak çatışmalarda yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi. Paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Merkez Bankası binasının kontrolünü eline aldı.

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Sudan ordusundan yıllar sonra bir ilk! Merkez Bankası'nın kontrolünü ele geçirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 16:50

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri ile ordu arasındaki sıcak çatışmalar devam ediyor. Ordu, başkent Hartum'da hakimiyetini genişletiyor.

Ordu Sözcüsü Nabil Abdallah dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrol sağlayan ordusunun bugün Merkez Bankası'nda kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Sözcü Abdallah, "Birliklerimiz dün gece Hartum'da kaçmaya çalışan yüzlerce milis üyesini ortadan kaldırarak daha fazla başarı elde etti" ifadelerine yer verdi.

ORDU BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİYOR

Paramiliter grup RSF, çatışmanın başladığı Nisan 2015'te hızla sarayı ve başkentin büyük bölümünü ele geçirmişti. Ancak Sudan Silahlı Kuvvetleri, son aylarda Nil Nehri'nden saraya doğru büyük ilerleme kaydetmişti.

Bu yılın başlarında paralel bir hükümet kurmaya başlayan RSF, Hartum ve komşu Omdurman'ın bazı bölgelerinde ve ordunun Darfur'daki son kalesi olan Al-Faşir'i ele geçirmek için savaştığı Sudan'ın batısında kontrolünü elinde bulunduruyor.

ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı.

El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

İki yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle ülke genelinde on binlerce kişi hayatını kaybederken, 12 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.

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