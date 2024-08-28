Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 48'e çıktı

Sudan'da kolera salgını: Ölü sayısı 48'e çıktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ağustos 2024 05:18 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 05:34
Sudan&#039;da kolera salgını: Ölü sayısı 48&#039;e çıktı

Sağlık sisteminin çöktüğü Sudan'da salgın hastalıklar gitgide yayılıyor. Kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

Sudan'da son haftalarda birçok kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin hastalanmasına yol açan kolera salgının önüne geçilemiyor. b Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 102 yeni kolera vakası tespit edildi. Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1223'e, ölü sayısının 48'e çıktığı aktarıldı.

SELLERDE ÖLENLERİN SAYISI 138 OLDU

Öte yandan hazirandan bu yana 10 eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...