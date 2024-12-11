Sudan'da son 2 günde 127 sivil öldürüldü! Varil bombalarıyla saldırdılar

11 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:55

Sudan'da son iki gün içerisinde çıkan çatışmalarda varil bombaları, topçu ateşleri sivilleri hayattan kopardı. Çatışmalarda en az 127 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 20 aydır son bulmadı. Ordu, HDK'nin kontrol ettiği ülkenin yarısında hava saldırılarını artırdı. HDK, köylere baskınlar gerçekleştirip yoğun topçu saldırılar düzenliyor.

El-Faşir Direniş Komitesi, pazartesi günü Kuzey Darfur eyaletinin Kabkabiya kasabasındaki pazara 8'den fazla varil bombası isabet ettiğini bildirdi. İnsan hakları grubu Acil Durum Avukatları, saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yüzlercesinin yaralandığını aktardı.

BAZI CESETLER TEŞHİS BİLE EDİLEMİYOR

Kabkabiya'dan bir aktivist, pazarda ve kasabanın diğer bölgelerinde genellikle birkaç asker bulunduğunu, büyük kısmının sivillerden oluştuğunu belirtti. Aktivist, 87 cesedin teşhis edildiğini ancak bazılarının teşhis edilemeyecek kadar yanmış veya parçalanmış halde olduğunu vurguladı.

Bölge halkına göre HDK, salı günü Hartum eyaletine bağlı Omdurman kentinin ordu kontrolündeki bir bölgesine yoğun topçu ateşi açtı. Acil Durum Avukatları, saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin en az 14'ünün vurulan bir otobüste yolculuk ettiğini aktardı.

KITLIK İLAN EDİLDİ

Yerinden Edilmiş Kişiler Koordinasyon Komitesi Sözcüsü Adam Rojal ise, salı günü Kuzey Darfur'da düzenlenen topçu saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Zamzam kampında kıtlık ilan edildiğini duyurdu.

Ordu, bölgedeki son kalesi olan Kuzey Darfur eyaletinin başkenti el-Faşir'in kontrolü için HDK ile mücadele ediyor ve sık sık Kuzey Darfur'daki kasabaları hava saldırılarıyla hedef alıyor. Ordu Kabkabiya'ya yapılan saldırının sorumluluğunu reddederken, HDK tarafından askeri amaçlarla kullanılan herhangi bir yeri hedef alma hakkına sahip olduğunu vurguladı. RSF'den ise bir açıklama yapılmadı.