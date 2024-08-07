Sudan'ı sel aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:35
Sudan'ın Ebu Hamad şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Sudan'ın kuzeyinde Nil Nehri kıyısındaki Ebu Hamad şehrinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberine getirdi. Onlarca ev yıkılırken, 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi de yaralandı.
Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haziran ve Temmuz aylarında 7 eyalette meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle en az 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
HER YIL YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR
Sudan'da her yıl genellikle Haziran ile Ekim ayları arasında sel ve taşkınlar meydana gelirken, yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, tarım arazileri sular altında kalıyor ve çok sayıda ev yıkılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı