Suikast girişimi sonrası Trump'ın doktorundan açıklama

21 Temmuz 2024 00:36 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 00:40

13 Temmuz'da gerçekleşen suikast girişimi sonrası kulağından yaralanan Trump'ı tedavisi devam ediyor. Eski ABD Başkanını muayene eden Dr. Jackson, Trump'ın sağlık durumu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Jackson, Trump'a yönelik suikast girişiminden bu yana onun yanında olduğunu, yarasını her gün kontrol edip tedavi ettiğini ve durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti.

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçip sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini ifade eden Jackson, "Mermi, kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." dedi.

Jackson, başlangıçta önemli bir kanama olduğunu, ardından kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik oluştuğunu ancak zamanla iyileştiğini söyledi. "Yara düzgün bir şekilde iyileşiyor. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar var." ifadelerini kullandı.

"YARA MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLDİ"

Trump’a ilk müdahalenin Pensilvanya eyaletindeki Butler bölgesinde bulunan “Butler Memorial Hastanesi” sağlık personeli tarafından yapıldığını aktaran Jackson, eski başkanın yarasının mükemmel bir şekilde tedavi edildiğini vurguladı.

Jackson, hastanenin sağlık personelinin Trump’ın başının tomografisini de içeren ek yaralanmalar için kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını, gerektiğinde kapsamlı bir işitme muayenesi de dahil olmak üzere başka testlerin de yapılacağını belirtti.

Özetle Trump'ın durumunun iyi olduğunu ve 13 Temmuz’da aldığı kurşun yarasının beklendiği şekilde iyileştiğini ifade eden Jackson, “Hayatta kalması tam anlamıyla bir mucize.” dedi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.