Sular altındaki sokakta adamı yüzme simidiyle çektiler

14 Haziran 2024 07:28 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 07:30

Kurban Bayramı havası belli oldu! Meteoroloji 14 Haziran il il hava durumunu açıkladı

Kurban Bayramı havası belli oldu! Meteoroloji 14 Haziran il il hava durumunu açıkladı

Mahsur kaldığı asansör sonu oldu! Yaptığı hamle yüzünden 30 metre düştü

Mahsur kaldığı asansör sonu oldu! Yaptığı hamle yüzünden 30 metre düştü

Meksika Körfezi'nden Amerika'nın Florida bölgesine ilerleyen tropikal yağışlar haziran ayının ortasında etkisini gösterdi. Bölgede yağışlar sebebiyle yaşam olumsuz etkilendi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Naples kentinde 24 saat süren aralıksız sağanak yağışın ardından sokaklar sular altında kaldı.

Mevsim normallerinin dışında gelişen tropikal yağmurlar nedeniyle evler, sokaklar sular altında kaldı. Birçok uçuş iptal edilirken eyalette 'acil durum' ilan edildi. Yağışların bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Sular altındaki sokaklarda dronla çekilen bir görüntüde bir adamın yüzme simidi üzerindeyken araca bağlanan halatla çekildiği yansıdı.