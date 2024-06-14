Sular altındaki sokakta adamı yüzme simidiyle çektiler
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Haziran 2024 07:28 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 07:30
ABD'nin Florida eyaleti tropikal yağışlar etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin çok üzerindeki yağışlarda sular altında kalan sokaklarda bir adam yüzme simidine halat bağlanarak çekildi.
Meksika Körfezi'nden Amerika'nın Florida bölgesine ilerleyen tropikal yağışlar haziran ayının ortasında etkisini gösterdi. Bölgede yağışlar sebebiyle yaşam olumsuz etkilendi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Naples kentinde 24 saat süren aralıksız sağanak yağışın ardından sokaklar sular altında kaldı.
Mevsim normallerinin dışında gelişen tropikal yağmurlar nedeniyle evler, sokaklar sular altında kaldı. Birçok uçuş iptal edilirken eyalette 'acil durum' ilan edildi. Yağışların bugün ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.
Sular altındaki sokaklarda dronla çekilen bir görüntüde bir adamın yüzme simidi üzerindeyken araca bağlanan halatla çekildiği yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı