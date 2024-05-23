Süper çiçek ayının yükselişi görsel şölen oluşturdu
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 May 2024 06:45 - Güncelleme : 23 May 2024 06:54
Mayıs ayında gözlemlenebilen süper çiçek ay New York kentinde gökdelenlerin arasında seyir keyfi verdi. Hızlandırılmış görüntüsü kamerayla kaydedildi.
ABD'nin New York kentinde, Manhattan şehir merkezindeki gökdelenlerin arasında beliren süper çiçek ayının yükselişi, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.
Mayıs ayında görülmesi nedeniyle bu ay tutulmasına 'Süper Çiçek Kanlı Ay' olarak isim veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı