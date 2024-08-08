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Süper kaza: Steve Jobs'un süper yatı milyarder Salinas'ın süper yatıyla çarpıştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 23:01 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 23:35

Napoli açıklarında süper yatlar çarpıştı. Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'a ait olan yat ile Meksikalı milyarder Salinas'ın süper yatı rüzgarın etkisiyle çarpıştı.

Ünlü zenginlerin süper yatları İtalya'nın Napoli açıklarında kazaya karıştı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'a ait olan 78 metrelik süper yat ile Meksikalı milyarder Ricardo Salinas'a ait 105 metrelik süper yat birbirine çarptı.

Süper kaza: Steve Jobs'un süper yatı. milyarder Salinas'ın süper yatıyla çarpıştı - 1. Resim

RÜZGARIN ETKİSİYLE OLDU, MÜRETTEBAT BİRBİRİNİ SUÇLADI

İtalya’nın Napoli kenti açıklarında iki süper yat çarpıştı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un eşi Laurene Powell Jobs'a ait olan 140 milyon dolar değerindeki 78 metrelik “Venus” adlı süper yat, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas'a ait 125 milyon dolar değerindeki 105 metrelik “Lady Moura” adlı süper yatla çarpıştı. Kazanın 22 Temmuz’da yaşandığı aktarılarak, kaza anında her iki süper yatın da demirlemiş halde olduğu ifade edildi. Kazanın şiddetli rüzgar nedeniyle meydana geldiği ve yatlarda büyük bir hasar olmadığı açıklandı. Her iki yatın mürettebatı da kaza nedeniyle birbirlerini suçladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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