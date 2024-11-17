Süper Tayfun Man-Yi, Filipinler'i yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu

17 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:52

Man-yi Tayfunu Filipinler'de karaya vurdu. Hızı 185 kilometreye ulaşan rüzgarlarda en az 2 kişi yaralandı. Ülke genelinde 1.2 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun, ağaçları yerinden sökerken, evlerin ise çatısını uçurdu.

Filipinler​'in Bicol bölgesini Man-Yi Tayfunu vurdu. Yetkililer, tayfunun hızının 185 kilometreye ulaştığını, en az 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ülke genelinde 1.2 milyon kişinin evlerinden tahliye edilirken, en az 93 uçuş iptal edildi.

Tayfun​ birçok bölgede maddi hasara ve elektrik kesintilerine neden oldu. Şiddetli rüzgar, ağaçları yerlerinden sökerken, evlerin çatısı uçtu.

ORDU SOKAĞA İNDİ

Tayfun nedeniyle 26 yerel ve 2 uluslararası havaalanının geçici olarak kapatıldığını açıklayan yetkililer, birçok feribot seferinin de askıya alındığını ifade etti.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ordu ve sahil güvenlik kuvvetleri dahil 36 bin personelin katılımıyla sürdüğü belirtildi.

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), tayfunun bu gece itibariyle kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı.

MAN-Yİ TAYFUNU 'SÜPER TAYFUN' KATEGORİSİNDE

PAGASA, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Man-yi Tayfunu’nun “Süper Tayfun” kategorisine alındığını açıklamıştı.