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Süper Tayfun Man-Yi, Filipinler'i yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:52

Man-yi Tayfunu Filipinler'de karaya vurdu. Hızı 185 kilometreye ulaşan rüzgarlarda en az 2 kişi yaralandı. Ülke genelinde 1.2 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun, ağaçları yerinden sökerken, evlerin ise çatısını uçurdu. 

Filipinler​'in Bicol bölgesini Man-Yi Tayfunu vurdu. Yetkililer, tayfunun hızının 185 kilometreye ulaştığını, en az 2 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 1. Resim

Ülke genelinde 1.2 milyon kişinin evlerinden tahliye edilirken, en az 93 uçuş iptal edildi.

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 2. Resim

Tayfun​ birçok bölgede maddi hasara ve elektrik kesintilerine neden oldu. Şiddetli rüzgar, ağaçları yerlerinden sökerken, evlerin çatısı uçtu.

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 3. Resim

ORDU SOKAĞA İNDİ

Tayfun nedeniyle 26 yerel ve 2 uluslararası havaalanının geçici olarak kapatıldığını açıklayan yetkililer, birçok feribot seferinin de askıya alındığını ifade etti.

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 4. Resim

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ordu ve sahil güvenlik kuvvetleri dahil 36 bin personelin katılımıyla sürdüğü belirtildi.

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 5. Resim

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), tayfunun bu gece itibariyle kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı.

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 6. Resim

MAN-Yİ TAYFUNU 'SÜPER TAYFUN' KATEGORİSİNDE

PAGASA, hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan Man-yi Tayfunu’nun “Süper Tayfun” kategorisine alındığını açıklamıştı.

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 7. Resim

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 8. Resim

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 9. Resim

Süper Tayfun Man-Yi, Filipinleri yerle bir etti: 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 10. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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