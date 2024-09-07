Süper tayfun Yagi Çin'i yıktı geçti: Ölü ve yaralılar var

07 Eylül 2024 13:05 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:11

Süper tayfun Yagi Filipinlerin ardından Çin'i güneyi vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Hızı saatte 234 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle 800 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Yagi tayfunu Filipinlerin ardından Çin’in güneyini yıktı geçti. İlk olarak Hainan eyaletinde sonrasında ise Guangdong eyaletinde karaya ulaşan süper tayfun Yagi, ülkede hayatı felç etti.

Hızı saate 234 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin camları parçalandı, evlerin çatıları uçtu. Eyalette Yagi yüzünden 800 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Hainan eyaletine bağlı Ding'an bölgesinde tayfun sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Wenchang şehrinde 12, Haikou'da ise 80 kişinin yaralandığı öğrenildi. Guangdong eyaletindeki Guangzhou, Shenzhen ve Yangjiang şehirlerinde dün okullara zorunlu ara verildi, üniversitelerin eğitime başlama tarihi ise ileri bir tarihe çekildi.

YAGİ VİETNAM'DA KARAYA ÇIKTI

Tayfun Çin’in ardından yerel saatle 13.00’te Vietnam’ın kuzeyinde karaya çıktı. Ülkenin sanayi merkezi olan Haiphong kentinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kıyı kasabalarında yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, afetle mücadele için 450 bin askeri personel görevlendirildi. Ülkedeki 4 havalimanında toplamda 300’den fazla uçuş iptal edildi.

Yagi tayfununun geçtiğimiz hafta sonu Filipiler’i vurması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti.