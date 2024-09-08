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Süper tayfun Yagi yıkarak yoluna devam ediyor! Çin'den sonra yeni durağı Vietnam oldu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2024 10:05 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 10:29

Süper tayfun Yagi, ilerleyişine tüm hızıyla devam ediyor. Çin'den sonra Vietnam'da karaya çıkan süper tayfun Yagi'nin yol açtığı olaylar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de 3 kişinin ölümüne yol açan süper tayfun Yagi Vietnam'a ulaştı. Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarların yol açtığı kazalarda Quang Ninh eyaletinde 3, Hai Duong şehrinde ise 1 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı.

Süper tayfun Yagi yıkarak yoluna devam ediyor! Çin'den sonra yeni durağı Vietnam oldu - 1. Resim

Hint-Pasifik Tropikal Kasırga Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, tayfunun bugün sabah saatlerinde 203 km'ye varan rüzgarlara neden olduğu bildirildi.

Süper tayfun Yagi yıkarak yoluna devam ediyor! Çin'den sonra yeni durağı Vietnam oldu - 2. Resim

12 VİLAYETTE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Başkent Hanoi'de şiddetli rüzgarlar ve uçan molozlar binalarda ve araçlarda hasara yol açarken, devrilen ağaçlar elektrik kesintilerine neden oldu. Ülkenin kuzeyindeki 4 havalimanında operasyonlar askıya alındı.

Süper tayfun Yagi yıkarak yoluna devam ediyor! Çin'den sonra yeni durağı Vietnam oldu - 3. Resim

Kıyı kasabalarından yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Başta başkent Hanoi olmak üzere 12 kuzey vilayetinde okullar tatil edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe 8 Eylül 2024 10:08

Vay canına ne kadar güçlü bir fırtınalar yaa, umarım zararları minimum düzeyde kalır.

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