Süpermarkette sessiz ölüm: 30 saat boyunca yüzlerce insan geldi gitti fark etmedi

17 Eylül 2024 17:04 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:25

Tayvan'ın Changhua şehrinde bir süpermarkette oturduğu sırada hayatını kaybeden adamı 30 saat boyunca kimse fark etmedi. Markete gelen bir itfaiyecinin, saatler sonra adamı fark etmesi üzerine öldüğü anlaşıldı.

Ağzıyla kobra yılanı tuttu sosyal medyadaki son videosu oldu! İşte o anlar

Ağzıyla kobra yılanı tuttu sosyal medyadaki son videosu oldu! İşte o anlar

Tayvan'ın Changhua şehrinde ayın 15'inde öğleden sonra 45 yaşındaki Xu Nan, süpermarkete giriş yaptı. Dinlenme alanında bulunan kanepeye oturan Xu, cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Ardından telefonunu masanın üzerine koyup kanepeye uzanan Xu bir daha kalkamadı. Fakat 30 saat boyunca Xu'nun iyi olup olmadığını kimse sorgulamadı.

30 SAAT HİÇ KIPIRDAMADI, FARK EDEN OLMADI

Xu Nan, gözlerini kapattık sonra hiçbir şekilde hareket etmedi ve 30 saat boyunca aynı şekilde kalakaldı. Bu süre zarfında ise insanlar dinlenme alanına geldi gitti ama kimse tuhaf bir durum olduğunu fark etmedi.

YAŞAM BELİRTİSİ YOKTU

Ayın 16'sında akşam saatlerinde süpermarkete gelen bir itfaiyeci, bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Xu Nan'ı kontrol eden itfaiyeci, hiçbir yaşam belirtisi olmadığını anladı. Mağaza görevlilerine haber verildi ve polis geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, Xu'nun uzun süredir olduğunu açıkladı. Sessiz ölüme dair soruşturma başlatıldı. Markette bulunan monitörler incelenecek ve Xu'nun ölüm nedeni araştırılacak.