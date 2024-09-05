'Şüpheli davranış' ihbarının ardından valizde ceset bulundu! Polis neler olduğunu anlamaya çalışıyor

05 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:22

ABD'nin New York şehrinde bir apartmanın yakınındaki ormanlık alanda 'şüpheli davranış' sergileyen bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, valizde ceset buldu. Ceset, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ABD'nin New York şehrinde Long Island bölgesinden bir ihbar alan polis, ormanlık alanda 'şüpheli davranış' sergileyen biri için harekete geçti. Huntington İstasyonu'ndaki bir apartman binasının yakınındaki ormanlık alanda 'şüpheli davranış' ihbarı alan polis, geldiğinde ise binanın yanındaki valizde ceset buldu.

KEMİKLERİN ARDINDAN CESET BULUNDU

Valizden çıkan cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemedi. Polis, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını belirtti.

Öte yandan valizde bulunan ceset geçtiğimiz günlerde 3. kez Brooklyn Köprüsü Parkı'nda insan kemikleri bulunmasının ardından gerçekleşti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.