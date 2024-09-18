Şüpheli mektup alarmı: 17 bölgeye gönderildi, kimlerin hedef olduğu çok açık!

18 Eylül 2024 12:53 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:12

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçim görevlilerine 'şüpheli' mektuplar gönderildi. En az 17 eyalete gönderilen şüpheli mektupların bazılarının içeriğinin gizemi henüz çözülemedi, bazılarında ise 'un' bulunduğu ortaya çıktı.

ABD​'de Donald Trump​ ve Kalama Harris'in karşı karşıya geleceği 5 Kasım seçimlerinde görev alacak kişilere şüpheli mektuplar gönderildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "Mektuplardan bazıları bilinmeyen madde içeriyor. Mektupları güvenli şekilde toplamak için kolluk kuvveti ortaklarımızla yakın şekilde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Şüpheli mektuplar en az 17 eyalete gönderildi. Fakat mektupların sayısı, gönderen kişi ya da kişiler ve neden gönderildiği gibi bilgiler henüz gün yüzüne çıkmadı.

4 EYALETTE SORUN YOK

"Şüpheli" zarfların gönderildiği eyaletlerden dördünde yetkililer, mektupları aldıktan sonra herhangi bir olumsuz etkiyle karşılaşmadıklarını kaydetti.

TENNESSEE'DE TEHLİKELİ MADDE TESTİ NEGATİF

Tennessee Eyalet Sekreterliğinden bir sözcü, mektuptaki maddeye yönelik yaptıkları tehlikeli madde testinin negatif çıktığını söyledi.

BİR EYALETTEKİ MEKTUPTAN 'UN' ÇIKTI

Oklahoma Seçim​ Kurulundan yapılan açıklamada da mektubun içindeki "bilinmeyen maddenin" un olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

ŞÜPHELİ MEKTUP OLAYI İLK DEĞİL

Öte yandan Kasım 2023'te Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki seçim ofislerine içinde fentanil veya başka maddeler bulunan zarflar gönderilmişti.