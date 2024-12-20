Suriye halkı Erdoğan'ı bekliyor! Ziyaret için tarih verdiler

20 Aralık 2024 07:01 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 07:06

Esad’ın devrilmesi sonrası Ankara’nın desteğini arkasına alan Suriye'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Yeni hükümete yakın kaynaklara göre Erdoğan 15 gün içinde yeni Şam'ı ziyaret edip Emevi Camii'nde namaz kılabilir.

Yaşar Güler duyurdu: Suriyelilerin dönüşü henüz arzu edilen düzeyde değil!

Yaşar Güler duyurdu: Suriyelilerin dönüşü henüz arzu edilen düzeyde değil!

ABD Suriye'ye özel bir yetkili gönderiyor: İlk kez resmi ziyaret!

ABD Suriye'ye özel bir yetkili gönderiyor: İlk kez resmi ziyaret!

Suriye​'de Beşar Esad rejiminin yıkılması sonrası yaşanan büyük değişimin ardından Şam​, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ı konut etmeye hazırlanıyor. Şam'daki Yeni Suriye Hükümeti'ne yakın kaynaklar önümüzdeki 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydetti.

GÜVENLİK İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Türkiye​ gazetesinde yer alan habere göre, Şam'daki geçici hükümetin lideri Ahmet El Şara ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya geleceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı için Hama​, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği izlenecek.

Esad yönetiminin yıkılması sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye giderek Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

HAVAALANINDA İLK DIŞ HAT SEFERİ HAZIRLIĞI

Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmalarına hız verdi. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği bildirildi. Erdoğan beklentisine paralel olarak Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de öğrenildi.

THY HEYETİ İNCELEDİ

Bu doğrultuda Devlet Hava Meydanları ve Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir ekibin, Şam'a gelerek incelemelerde bulunduğu belirtildi. Ekip daha sonra Halep Uluslararası Havaalanı'nı geçip burayı da inceledi.