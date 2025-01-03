Suriye lideri Ahmed el-Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti! O detay dünyanın dikkatini çekti

03 Ocak 2025 16:47 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:07

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'nin başkenti Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda Suriye'nin yeni lideri Ahmed el Şara ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bakanların bu ziyaretleri sırasında gözlere çarpan bir detay dünyanın dikkatini çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock​ ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun bugün Suriye​'nin başkenti Şam​'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara ile bir araya geldi.

Bu, aynı zamanda, HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve 53 yıllık Esad rejiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu.

İki bakan, ziyaretlerinde, Suriye ile yeni bir ilişki kurmak istediklerini belirterek barışçıl bir geçiş çağrısında bulundu.

AYAKLARININ TOZUYLA SEDNAYA'YA GİTTİLER

Fransız bakan Barrot ve Alman bakan Baerbock, Suriye'nin yeni lideri Ahmed el Şara ile bir araya gelmeden önce Şam'ın dışında, Esad rejiminin döneminde yargısız infaz, işkence ve kayıplarla bilinen, Esad yönetiminin devrilmesi sonrası 4 bin kadar tutuklunun serbest bırakıldığı Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

ÇELİK YELEK DETAYI DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetinin Suriye'ye geldikleri sırada çelik yelek giymesi dikkatlerden kaçmazken Şam'a da askeri uçakla geldikleri görüldü.