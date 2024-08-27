Suriye lideri Beşar Esad'dan zeytin dalı: Türkiye için ön şart yok

27 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:58

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere de yer verdi. Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme ilişkilerinde henüz bir somut sonuca ulaşılmadığını dile getiren Esad, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını ilk kez dile getirdi.

''TÜRKLERLE GÖRÜŞMEK İÇİN ŞART YOK''

''Bazı Türk yetkililerin zaman zaman Suriye'nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz demesi doğru değil'' diyen Esad, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

''Dolayısıyla bazı Türk yetkililerin zaman zaman Suriye’nin çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyeceğiz demesi doğru değil. Bu gerçeklikten uzaktır. Bu konu üzerinde sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli egemenlik olacak, sınırları egemenlik olacak, ölçütü de egemenlik olacaktır.''

Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını kaydeden Esad; Rusya, İran ve Irak'ın arabuluculuk çalışmalarına yönelik "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi." dedi.

''HER TÜRLÜ GİRİŞİME OLUMLU CEVAP VERECEĞİZ''

Rusya, İran ve Irak'ın arabuluculuğunda ilerleyen Türkiye-Suriye normalleşmesi için şimdiye kadar birçok kez toplantı yapıldığını dile getiren Esad, "Görüşmenin temeli nedir? Terörizmi desteklemek ve Suriye topraklarından çekilmek gibi sorunların nedenlerini sona erdirmek mi? Sorunun özü budur. Sorunun özü hakkında bir tartışma olmasaydı, böyle bir toplantı ne anlama gelirdi?" ifadelerini kullandı.

Esad, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan her türlü girişime olumlu cevap vereceğini ancak öncelikle bu tür görüşmelerin temelinin atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'SAYIN ESAD' ÇIKIŞI

Öte yandan Esad'ın "Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve garanti edecek Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirecek tüm inisiyatif ve girişimlere açığız" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlatılarak "Suriye ile diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye’nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk. Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esad’la biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur."