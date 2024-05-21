Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın hastalığı açıklandı!

21 May 2024 11:15 - Güncelleme : 21 May 2024 11:25

Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın lösemi olduğu açıklandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli semptom ve klinik bulgularla başvuran ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayenenin ardından Hanımefendi Esma Esad'a Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu" ifadelerine yer verildi.

Esma Esad için sıkı enfeksiyon önleme tedbirleri ve uygun sosyal mesafeyi içeren bir tedaviye başlanacağının duyurulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hanımefendi, tedavi planının bir parçası olarak geçici bir süreliğine tüm doğrudan temaslardan çekilecektir. Bu aşama boyunca, güçlü iradesi ve Tanrı'ya olan inancıyla desteklenerek kararlılığını ve bağlılığını sürdürecektir."

ESMA ESAD MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

2018 yılında meme kanseri teşhisi konulan Esma Esad, teşhis konulduktan bir yıl sonra, 2019'da hastalığı tamamen yendiğini duyurmuştu.

Öne çıkan figürlerin hastalıklarını gizli tutmayı seçtiği Arap dünyasında Esad'ın meme kanseri olduğunu açıklaması dikkat çekmişti.