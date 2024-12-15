Suriye Milli Ordusu'ndan yeni operasyon sinyali: Geçici bakan doğu illerini işaret etti

15 Aralık 2024 16:40 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:59

Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgedeki terör örgütü PKK/YPG'ye dair operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanı Hasan el Hamada, Suriye'nin doğu bölgelerini işaret ederek, operasyon sinyali verdi.

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Suriye'de Beşar Esad rejimini devirmek için Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün 27 Kasım'daki sürpriz saldırısıyla beraber Suriye Milli Ordusu (SMO) da harekete geçti. SMO, Münbiç, Deyrizor, Tel Rıfat'ta düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbeler indirerek, bu bölgeleri terörden arındırdı.

SURİYE'NİN DOĞUSUNA OPERASYON SİNYALİ

Esad'ın devrilmesiyle oluşturulan geçici hükümetin Savunma Bakanı Hasan el Hamada ise terör örgütüne karşı yapılan operasyonların süreceğinin sinyalini verdi. Sosyal medya hesabı X'te paylaşım yapan Hamada, Suriye'nin doğu illerini işaret etti ve şu ifadeleri paylaştı:

"Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var. Bu kişilerin ayrılıkçı projelerini ortadan kaldırmadıkça özgür Suriye güvenliğe kavuşamayacak.''

Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani ise Syria TV'ye verdiği röportajda bölgedeki silahları grupları dağıtacaklarını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını ifade etmişti.

SMO'NUN ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONLARI

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Son olarak SMO, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarmıştı.