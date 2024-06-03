Suriye Milli Ordusu'nun "Harp Okulu" Afrin'de açıldı

03 Haziran 2024 11:48 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:50

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2017 yılında kurulan Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine yapılan çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında SMO için modern ve çağdaş subayların yetiştirilmesinin amaçlandığı Savunma Bakanlığı Harp Okulu 29 Mayıs 2024’te açıldı.

Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Milli Ordusu yetkililerinin katılımıyla açılan, Halep’in Afrin ilçesindeki Harp Okulu’nda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek. Bu eğitimlerle SMO’nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetiştirilecek personeller ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Suriye Geçici Hükümeti programı çerçevesinde, Askeri Hukuk ve kolluk görevlerinin de modernize edilmesini kapsıyor.

SMO, SİVİLLERİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyindeki bölgeleri rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ve diğer terör örgütlerine karşı korumak için Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı Genelkurmay Başkanlığı’nın komutasındaki üç kolordudan oluşuyor.

Suriye Milli Ordusu Afrin’den Resulayn’a kadar yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda sivillerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.