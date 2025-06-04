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 | Onur Kaya

Suriye vurdu, İsrail karşılık verdi! Roketler patladı, sirenler devrede

Suriye'den fırlatılan iki roket, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düştü. Bölgede sirenler devreye girerken İsrail'den karşılık gecikmedi. İsrail ordusu Suriye'ye top atışı yaptı. Ayrıca savaş uçakları da Suriye'nin güneyini vurdu.

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Suriye vurdu, İsrail karşılık verdi! Roketler patladı, sirenler devrede
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 04:37
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 05:43

Filistin'deki katliamlarına uluslararası toplumun tepkilerine rağmen devam eden İsrail, bu defa Suriye'yi hedef aldı. İsrail ordusu, Suriye'den Golan Tepeleri'ne fırlatılan roketlere karşılık verdi.

SURİYE'DEN GOLAN TEPELERİNE ROKET SALDIRISI

İsrail, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'den ilk kez roket atıldığını iddia etti. İşgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye'den roket atıldığını öne süren İsrail ordusu, "Suriye rejimi, Suriye'de yaşananlardan sorumludur ve topraklarındaki düşmanca faaliyetler devam ettiği sürece bunların sonuçlarına katlanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Suriye vurdu, İsrail karşılık verdi! Roketler patladı, sirenler devrede

İSRAİL'DEN SURİYE'YE MİSİLLEME

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne Suriye’den 2 roket atıldığı iddia edilerek, yanıt olarak Suriye'ye bir dizi saldırı düzenlendiği kaydedildi. İlk olarak IDF topçu birliklerinin Suriye’nin güneyini hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Suriye topraklarına yaptığı saldırıların ardından, son olarak savaş uçaklarıyla Suriye'nin güneyindeki rejime ait silahları vurdu" ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, "Suriye rejimi, Suriye'de yaşananlardan sorumludur ve topraklarındaki düşmanca faaliyetler devam ettiği sürece bunların sonuçlarına katlanmaya devam edecektir" denildi.

İSRAİL'DEN YENİ TEHDİT! ŞARA’YI HEDEF ALDI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’den yapıldığı iddia edilen saldırılar konusunda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yı suçladı. "Suriye Devlet Başkanı'nı İsrail‘e yönelik her türlü tehdit ve saldırıdan doğrudan sorumlu tutuyoruz" diyen Katz, Suriye’yi 'tam yanıt' vermekle tehdit etti.

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ETİKETLER
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#Dünya
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