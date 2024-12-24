Suriye yeni ordusu için Türkiye'den uzman desteği alıyor! TSK 5 kritik noktada asker bulunduracak

24 Aralık 2024 08:59 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:31

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın ardından geçici hükümet için yeni kabine oluşturuldu. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın ilk işi, tüm muhalif grupları toplamak ve yeni bir ordu için harekete geçmek oldu. Türkiye'nin uzman desteği ve danışmanlığıyla Suriye'de 300 bin kişilik bir ordu kurulacak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 5 noktada asker bulunduracak.

Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor

Beşar Esad'ın fotoğrafını çiğneyip yeni kimlik alıyorlar! Rejimin askerleri bir bir teslim oluyor

Suriye​'de Beşar Esad​'ın devrilmesinin ardından yeni hükümet​ için adımlar hızlı atılıyor. Kabinedeki bakanların belli olmasının ardından yeni Savunma Bakanı ilk icraatı için muhalif gruplara seslendi. Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, milli ordu yapılanması için tüm muhaliflerin bir araya gelmesini istedi.

İdlib'deki gruplarla başlayacak süreç, Suriye Milli Ordusu (SMO), Dera-Kuneytra hattındaki güney gruplarının da tek çatı altında toplanmasıyla ilerleyecek. Bakan Kasra, Suriye'nin güvenliğini üstlenecek ordu şemasını muhalif komutanlarla paylaştı. Kurumların ihdası ve askeri hiyerarşiye dair detaylar paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN SURİYE ORDUSUNA UZMAN DESTEĞİ

Suriye'deki yeni ordu yapılanmasına desteği ise Türkiye sağlayacak. Suriye'deki yeni ordu için danışman ve uzman desteği sağlayacak olan Türkiye, 5 kritik noktada da asker bulunduracak.

Suriyeli General Ahmed Osman, ilk olarak 70-80 bin kişilik ordu iskeleti oluşturulacağını söyledi. Bir - bir buçuk sene içerisinde asker sayısını 300 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten General Osman, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

''Şam'ın hedefi önümüzdeki bir-bir buçuk yıl içerisinde 300 bin kişilik bir ordu yapılanması oluşturmak. Hem içerideki hassas durum ve İsrail tehdidi bunu zorunlu kılıyor. Esad rejimi düştüğü gün 470 bin kişilik polis, ordu, istihbarat gücüne sahipti. Ancak o yapı İsrail ya da başka bir tehdit için değil; kendi halkına karşı konumlanmıştı. Artık bu durum değişti.''

SUÇA KARIŞMAYAN ESAD'IN ASKERLERİ DE ORDUDA

''Şu an İdlib'ten gelen 40-0 bin kişilik eski HTŞ gücü, SMO'dan katılacak 50 bin tecrübeli asker ve rejimde suça karışmamış subaylar, istihbarat görevlileri ve erlerle yeni ordu kısa sürede 150-200 bine ulaşır. Esad'ın verdiği koordinatlarla mahvedilen askerî altyapımızı da çok kısa sürede yeniden toparlarız. Bu noktada Türkiye'nin askeri desteği de olağanüstü önem taşıyor.''

ŞARTLAR YERİNE GELMEZSE İLK OPERASYON TERÖR ÖRGÜTLERİNE

Öte yandan terör örgütleri PKK/YPG yönetimi 8 Aralık'tan bugüne Şam'a sayısız görüşme başvurusunda bulundu. İlk talepleri PKK/YPG'nin mevcut hali ile Suriye ordusuna katılımı olan terör cephesi daha sonra silahsızlandırılmayı ve salt siyasi entegrasyon talebini iletti. Yapılan diyalog çağrılarına ek Şam'dan bürokrasi, milletvekilliği ve bakanlık kontenjanı istendiği bilgisine ulaştı. Şam yönetimi ise tüm işgal alanlarının şartsız teslim edilmesi gerektiğini aksi halde ilk operasyonun PKK terör koridoruna gerçekleşeceğini ifade etti.

ABD VE RUSYA TAHLİYEYE BAŞLADI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Esad rejimi döneminde PKK yandaşlarına alınan vatandaşlıkların iptali, Suriye dışından gelen teröristlerin ülkeyi terk etmesi, tapu kayıtlarının yeniden düzenlenmesi, değiştirilen demografinin asli şekline dönmesi ve Suriye vatandaşı PKK mensuplarının da yargılanması Şam'ın terör kanadına ilettiği maddeler arasında. Ahmet eş-Şara idaresi her şeye rağmen bu ilkeler ışığında değişimin diyalog yolu ile hallolmasından yana. Şam'dan yapılan kararlı açıklamalara paralel terör işgalindeki Haseke-Kamışlı-Rakka hattı da hareketlendi. Ruslar; Kamışlı-Ayn İsa-Haseke gibi PKK lokasyonlarındaki güçlerini tahliye etmeye başladı. ABD ise Suriye'nin en büyük petrol kuyularından Hak el-Omar'dan tahliyelere başladı.