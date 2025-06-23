Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Suriye'de 25 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne dün düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının planlayıcılarının yakalandığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'de 25 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 21:12

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, dün kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin istihbarat birimleri ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "nitelikli" operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Baba, operasyonda, saldırıdan sorumlu DEAŞ hücre evinin belirlendiğini belirtti. Hücre üyelerinin bir süredir saldırıyı planladığına dikkati çeken Baba, "Katil hücre DEAŞ mensuplarından oluşuyor. Saldırıyı organize eden kişiler tutuklandı." dedi.

Suriye'de 25 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı

CAN KAYBI 25'E YÜKSELDİ

Baba, operasyonda çok sayıda hafif silah, el yapımı patlayıcı ve bomba ele geçirildiğini kaydetti. Bu arada, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

KİLİSEDE AYİN

Mar İlyas Kilisesi'nde, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için ayin düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı ayinde, terörün her türlüsü lanetlenerek kınandı.

Duveyla sakinleri, kilise duvarlarına saldırıda hayatını kaybedenler için beyaz çiçekler asarken, sokakları beyaz şeritlerle süsledi.

Suriye'de 25 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla Mahallesi'nde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde dün patlama meydana gelmişti. Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.

Türkiye başta olmak üzere aralarında İspanya, Belçika, Fransa, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülke terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şam’da kiliseye intihar saldırısı : Çok sayıda ölü ve yaralı var
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.