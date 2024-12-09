Suriye'de 61 yıllık rejim çöktü, Şam'a dönüş başladı: Kuyruğun sonu gözükmüyor!

09 Aralık 2024 02:59 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 03:02

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkenin birçok noktasından Şam'a dönüş yolculuğu başladı. Şam'a göç esnasında uzun araç kuyrukları oluştu.

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Muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti. 13 yıldır rejime karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Başkent Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine giren muhalifler, önce havalimanlarını ardından da hapishaneleri boşalttı.

Muhalifler karşısında güç kaybettiklerini açıklayan Suriye Ordu Komutanlığı, Esad yönetiminin düştüğünü açıkladı.

REJİM ÇÖKTÜ, ESAD KAÇTI

Yaşanan gelişmeler sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'dan çıkarak ülkesinden kaçtı. Sığınma hakkı verilen Esad ve ailesi Rusya'ya yerleşti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Suriye'de bayram havası yaşanıyor. Meydanlardaki Esad heykelleri tek tek yıkılıyor, Esad'ın konutlarına giriliyor, cadde ve sokaklarda kutlamalar yapılıyor.

ŞAM'A DÖNÜŞ TRAFİĞİ

Bir yandan da Suriye'deki halk Şam'a doğru yola çıktı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan trafik havadan görüntülendi.

İşte o görüntüler: