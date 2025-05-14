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 | Selahattin Demirel

Suriye'de ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı kutlandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından Suriyeliler sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 00:07

Suriye’de ABD’nin yaptırımları kaldırması kutlamaya neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından Suriyeliler, başta başkent Şam olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkarak kutlama yaptı.

Suriye'de ABD’nin yaptırımları kaldırma kararı kutlandı

Başkentteki Emevi Meydanı’nda bir araya gelen Suriyeliler, konvoylar yaparak ve Suriye bayrağı sallayarak kutlama yaptı. Bazı Suriyeli firmalar, ise yeni kampanyalar ve indirimler duyurarak yaptırımların kaldırılmasını kutladı. ABD’nin yaptırım kararı sonrası Suriye lirası ABD doları karşısında değer kazandı.

ABD, 2011 yılında iç savaşın patlak vermesiyle devrik lideri Beşar Esad döneminde Suriye’ye yaptırım uygulamış, söz konusu yaptırımlar 2020 yılında Caesar Yasası kapsamında genişletilmişti.

"TÜM YAPTIRIMLARI KALDIRIYORUZ"

Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda konuşan Trump, "Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz" ifadelerini kullanmış, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la aldığını açıklamıştı. Trump, bu kararın yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin ilk adımı olduğunu belirtmiş, "Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi" demişti.
Öte yandan Beyaz Saray ise Trump’ın yarın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

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