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 | Selahattin Demirel

Suriye'de anlaşmaya varıldı! Dürziler silah bırakıyor

Suriye'nin başkenti Şam’da Dürzilerin önde gelenleri ile hükümet yetkilileri arasında varılan anlaşma kapsamında silahlı gruplar, ağır silahlarını İçişleri Bakanlığına teslim etmeye başladı.

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Suriye'de anlaşmaya varıldı! Dürziler silah bırakıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 23:02

Şam’da güvenlik güçleri ile Dürzi temsilciler arasında 1 Mayıs’ta varılan anlaşmada yer alan "silahların teslim edilmesi" maddesi uygulanmaya konuldu. Bu kapsamda, başkent Şam’a bağlı Cermana Mahallesi'nde ağır silahların teslim süreci başladı.

"SÜRECE DESTEK VERİYORLAR"

Aynı uygulamanın Sahnaya ve Eşrefiyet Sahnaya mahallelerinde de sürdüğü bildirildi. Doğu Guta Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Seyyid, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ağır silahları kademeli şekilde teslim aldığını belirterek, "Cermana halkı, kanaat önderleri ve din adamları bu sürece aktif destek veriyor." dedi.

Seyyid, önümüzdeki günlerde hafif silahların da teslim edileceğini ve çok sayıda kişinin güvenlik kurumlarına katılmak üzere kayıt altına alındığını bildirdi.

Ayrıca Seyyid, gelecekte yalnızca İçişleri ve Savunma bakanlıklarının silah bulundurma yetkisine sahip olacağını vurgulayarak, yürütülen uygulamanın ülke genelinde örnek teşkil etmesi temennisinde bulunduklarını ifade etti.


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