Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtları ansızın saldırdı! Türkiye'nin sınırı Halep'te şiddetli çatışmalar

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

28 Kasım 2024 11:10 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:21

Türkiye'nin sınırında savaş yeniden patlak verdi. Suriye'nin Halep ilinde Beşar Esad rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam örgütü (HTŞ) sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi ve 32 bölgeyi ele geçirdi. Çatışmalarda 75 kişinin öldüğü bildirildi. Bölgedeki en az 10 bin sivil, İdlib'in kırsalına sığındı. Rus hava kuvvetleri ise HTŞ üslerine saldırı düzenledi.

Suriye'de Beşar Esad​ karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Halep​'in kuzeyinde saldırı başlattı. HTŞ, çatışmalarda Halep'in batısında bulunan Esad rejimi kontrolündeki 32 köy ve noktayı ele geçirdi; Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köyleri artık HTŞ örgütünün elinde. 75 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Suriye Gözlemevi'nin açıklamasına göre HTŞ güçleri ile Suriye ordusu arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 75 kişi hayatını kaybetti. HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı. RUS SAVAŞ UÇAKLARI HTŞ ÜSLERİNİ BOMBALADI HTŞ örgütüne Suriye hava kuvvetleri ve Suriye'nin müttefiği Rusya karşılık verdi. Rus hava kuvvetleri, HTŞ üslerine bomba yağdırdı. Rejim karşıtı silahlı grup, Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi. Çatışmaların devam ettiği bildirildi. SİVİLLER İDLİB'E SIĞINDI Bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil ise İdlib kırsalına sığındı.