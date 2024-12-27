Suriye'de Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin katili ve ve 20 kişi yakalandı

27 Aralık 2024 08:54 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:14

Suriye'de işkencehane olarak tanımlanan Sednaya Hapishanesi'ndeki infazlardan sorumlu Muhammed Kanjo Hasan ve yanındaki 20 kişi yakalandı. Yeni yönetime bağlı güçlerin Tartus'taki operasyonları ise sürüyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin katili ve 20 kişi Tartus'ta yakalandı. Suriye İnsan Haklar Gözlemevi'nden gelen açıklamada, Yeni hükümetin güvenlik güçlerinin Tartus'taki operasyonu sırasında Muhammed Kanjo Hasan ve beraberindeki 20 kişinin yakalandığı bildirildi.

Askeri mahkemelerde savcı olarak da görev yapan Kanjo Hasan Sednaya hapishanesinde infaz kararlarını onaylayan kişi olarak da biliniyor.

TARTUS'TA OPERASYON

Tartus'ta devrik rejim unsurlarıyla yeni yönetime bağlı güçler arasında çatışma çıkmış 14 polis ölmüştü. Yeni yönetim bölgede operasyon başlatmıştı.

ESAD'IN İŞKENCEHANESİ SEDNAYA HAPİSHANESİ

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, başkent Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesinin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejim karşıtı askeri unsurların tutulduğu üsse dönüştüğü belirtiliyor.

Raporlarda, cezaevinde devrilen rejim yetkililerinin alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, cezaevinde "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporlarda, 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi.

Raporlar, ayrıca rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütünün 2017'deki araştırması, 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkencelerin, ülkedeki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldığını ve rejimin politikasının parçası olarak yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Af Örgütü, raporunda, çöken rejimin yetkililerinin Sednaya'daki ihlallerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği sonucuna vardıklarını bildirdi.