Suriye'de bir devrin sonu! Çöp kamyonları Esad'ın fotoğraflarını sokaktan topluyor

18 Aralık 2024 15:56 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:04

61 yıllık Esad rejiminin devrildiği Suriye'de geçmişin izleri tek tek siliniyor. Halkın okullardan ve resmi kurumlardan indirip çöpe attığı Esad posterleri ve fotoğrafları kamyonetlerle çöplüğe kaldırılıyor.

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Suriye’nin güneyinde bulunan Dera’da bir grup öğrencinin "Ey doktor… Şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan olaylar kısa sürede iç savaşa dönüştü. 8 Aralık 2024 itibarıyla Suriyeli muhalifler başkent Şam’da kontrol sağladı. Ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

ESAD SIĞINMACI OLDU

Devlet Başkanı Esed ülkeden kaçtı ve ailesiyle birlikte Moskova’ya sığındı. Elbette Esed Rejimi'nin sonunu getiren süreci geride bıraktığımız 10 güne indirgemek doğru değil. Çünkü geçmiş yıllardan bu yana atılan ancak sonuçları bugünlerde alınan adımlar da var.

Suriye​'de yeni döneme girilmişken Esad rejiminin izleri de tek tek siliniyor. Yıllarca zulüm gören ve rejim esaretinde yaşayan Suriye halkı, şimdi Esad'ın posterlerini ayaklar altına alıyor.

FOTOĞRAFLARI ÇÖPLERE ATILDI

Başkent Şam​'ın merkezinde Esad'ın fotoğrafları çöplere atılırken, posterler de yerlere savruldu. Yıllarca korku ve baskı altında yaşayan Suriyeliler, rejimin sembollerini tek tek ortadan kaldırıyor. Çöp kamyonları ise sokaklardan Esad rejimine ait fotoğrafları kaldırarak çöplüğe götürüyor.